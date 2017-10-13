Los partidos de la fecha 14 del fútbol ecuatoriano

PARTIDO: U.CATOLICA vs. D.CUENCA
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 13/10/2017
HORA: 19:30
CENTRAL : VERA SOLIS MARLON GREGORIO
PARTIDO: BARCELONA S.C. vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: MONUMENTAL BANCO PICHINCHA
FECHA: 13/10/2017
HORA: 19:30
CENTRAL : ALBARRACIN CARTAGENA JUAN CARLOS
PARTIDO: DELFIN S.C. vs. EL NACIONAL
Ciudad: MANTA
Estadio: JOCAY
FECHA: 14/10/2017
HORA: 15:00
CENTRAL : ORBE RUIZ CARLOS ANIBAL
PARTIDO: FUERZA AMARILLA S.C. vs. GUAYAQUIL CITY F.C.
Ciudad: MACHALA Estadio: NUEVE DE MAYO
FECHA: 14/10/2017
HORA: 15:30
CENTRAL : SALAZAR MUÑOZ DANIEL ABRAHAM
PARTIDO: MACARA vs. L.D.U.QUITO
Ciudad: AMBATO
Estadio: BELLAVISTA
FECHA: 15/10/2017
HORA: 12:00
CENTRAL : HIDALGO CARRIEL ANGEL FRANCISCO
PARTIDO: CLAN JUVENIL vs. C.S.EMELEC
Ciudad: PORTOVIEJO
Estadio: REALES TAMARINDOS
FECHA: 15/10/2017
HORA: 16:00
CENTRAL : SANCHEZ RODRIGUEZ ROBERTO PAUL