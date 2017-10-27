Los partidos de la fecha 16 del fútbol ecuatoriano, segunda etapa

Este fin de semana se disputará la fecha 16 del fútbol ecuatoriano, en las distintas canchas del país.
PARTIDO: FUERZA AMARILLA S.C. vs. D.CUENCA
Ciudad: MACHALA
Estadio: NUEVE DE MAYO
FECHA: 28/10/2017
HORA: 15:30
CENTRAL: MACIAS QUIROZ JEFFERSON ORLANDO
PARTIDO: INDEPENDIENTE DEL VALLE vs. EL NACIONAL
Ciudad: SANGOLQUI (RUMIÑAHUI)
Estadio: RUMIÑAHUI
FECHA: 28/10/2017
HORA: 16:00
CENTRAL: SANCHEZ RODRIGUEZ ROBERTO PAUL
PARTIDO: BARCELONA S.C. vs. L.D.U.QUITO
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: MONUMENTAL BANCO PICHINCHA
FECHA: 28/10/2017
HORA: 16:30
CENTRAL: ESPINEL ESPIN VINICIO EDUARDO
PARTIDO: U.CATOLICA vs. CLAN JUVENIL
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 29/10/2017
HORA: 12:00
CENTRAL: ALBARRACIN CARTAGENA JUAN CARLOS
PARTIDO: MACARA vs. C.S.EMELEC
Ciudad: AMBATO
Estadio: BELLAVISTA
FECHA: 29/10/2017
HORA: 12:00
CENTRAL: PONCE MANZO OMAR ANDRES
PARTIDO: DELFIN S.C. vs. GUAYAQUIL CITY F.C.
Ciudad: MANTA
Estadio: JOCAY
FECHA: 29/10/2017
HORA: 12:00
CENTRAL: GUERRERO ALCIVAR GUILLERMO ENRIQUE