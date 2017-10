Marlon “Chito” Vera cayó ante John Lineker

Faltó dar un poco más, y Marlon “Chito” Vera lo sabe. El ecuatoriano subió al ring para enfrentar al brasileño John Lineker en el combate del peso gallo de la UFC, pero cayó ante el local.

La noche del sábado, los ecuatorianos amantes del deporte y seguidores de la UFC estuvieron atentos a lo que Vera podía hacer en Sao Paulo, Brasil.

Ambos peleadores utilizaron el primer round para estudiarse y dar uno que otro golpe y patada sin mayor importancia. En puntaje, Lineker ya se puso adelante de Vera tras los primeros 5 minutos del round.

El segundo round tuvo a un Lineker más decidido y que logró controlar la pelea al punto de arrinconar al ecuatoriano y hacerlo caer. Fue ahí que Lineker lo golpeó hasta el final del round.

Vera no tenía otra opción que ir a buscar el combate, y así lo intentó en el tercer y último asalto. Sin embargo, Lineker controló a su rival y se llevó la victoria por decisión unánime.

Tras la pelea, “Chito” Vera escribió en redes: “Gracias a todos por el apoyo. Hoy día no se gano pero no hay excusas me faltó dar más y el error va en mis manos, yo mejorare y trabajaré más duro esto me hará mejor una vez más gracias ❤️ i wanna thanks my team my teammates for get me ready for this fight I take this loss on me no excuses I’ll work harder and I won’t let this happen again .. once again thanks family. Ecuador saldremos con la cabeza en alto pronto de vuelta”.

