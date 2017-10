Mattis advierte que ataque nuclear de Corea del Norte se está acelerando

El secretario de Defensa de EE. UU., Jim Mattis, advirtió el sábado a Corea del Norte de una “respuesta militar masiva” ante cualquier uso de armas nucleares en medio de altas tensiones entre ambas naciones.

En declaraciones en Seúl junto al ministro surcoreano de Defensa, Song Young-moo, Mattis enfatizó que la amenaza de un ataque con un misil nuclear norcoreano se está accelerando y que si bien EE.UU. y sus aliados prefieren una solución diplomática estarían preparados para responder con fuerza hasta derrotar a Pyongyang.

“Dicho eso”, añadió, “no se confundan, cualquier ataque contra Estados Unidos o nuestros aliados será derrotado, y cualquier uso de armas nucleares por parte del Norte chocará con una enorme respuesta militar eficaz y abrumadora”.

Los comentarios de Mattis no fueron más allá de sus declaraciones previas expresando preocupación por Corea del Norte, aunque sí pareció dar un mayor tono de urgencia a la necesidad de resolver la crisis.

Aunque acusó al Norte de comportamiento de “forajido”, no mencionó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha subido el tono de sus declaraciones. Trump advirtió en agosto a Pyongyang que no hiciera más amenazas a Estados Unidos, y que si lo hacía encontraría “fuego y furia como el mundo no ha visto jamás”.

Por su parte, su homólogo surcoreano descartó la idea de desplegar armas nucleares tácticas en la península como respuesta a los avances del Norte.

Pero la alianza entre Estados Unidos y Corea tuvo la capacidad de responder, incluso en el caso de un ataque nuclear desde el norte, agregó Song.

Las últimas advertencias y declaraciones de Mattis se producen previo al próximo viaje de Donald Trump a Asia que incluye una visita a Corea del Sur donde se reunirá con el presidente, Moon Jaein. VOA