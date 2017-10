Mira cómo luce Amanda Bynes luego de alejarse del mudo de la televisión

La recordada actriz de Nickelodeon, Amanda Bynes, se alejó hace varios años de la televisión por los constantes escándalos que protagonizaba, por lo que nadie sabía acerca de ella ni de su imagen actual, pero recientemente se la vio paseando en un centro comercial y dejó ver su aspecto, que está irreconocible.

“What I Like About You” y “Lo que una chica quiere” fueron algunas de las películas que la catapultaron a la fama, sin embargo, no pudo lidiar con el mundo del espectáculo, ya que en reiteradas ocasiones estuvo involucrada en varios escándalos.

En 2012, Amanda fue detenida por conducir ebria y sin licencia, luego en 2014 acusó a su padre de abusar sexualmente de ella, por lo que fue internada en un hospital para recibir tratamiento psicológico, pero más tarde se comprobó que las acusaciones de la joven eran mentira.

Bynes no sólo desapareció de la pantalla chica, sino también de las redes sociales, pues eliminó todas sus cuentas. En las imágenes que captaron de la joven se ve notablemente que su físico cambió por completo, ya que ahora luce pasada de peso y sin una gota de maquillaje.

Amanda Bynes seen for the first time in three months. Spotted grocery shopping in a Los Angeles supermarket. pic.twitter.com/WQy3lezIhH

— Mike Sington (@MikeSington) 30 de septiembre de 2017