Mujer escapa de su padrastro tras 19 años de abusos

Henri Piette, un hombre de 62 años, fue extraditado a Estados Unidos desde México por abusar de su hijastra durante dos décadas.

Piette secuestró a su hijastra y se fugó a México cuando ella tenía 11 años de edad. Según la información disponible, la pareja de Piette escapó porque también era víctima de abusos.

Según RT, “En enero de 1997, Piette secuestró a McGinnis y la trasladó a México. Antes de cambiar de país, se ‘casaron’ en el interior de una furgoneta, según declaró al FBI un hijo del contrayente”.

La hijastra de Piette logró escapar de su captor en diciembre de 2016 junto con sus ocho hijos, un noveno había escapado antes, y presentará su declaración ante las autoridades, ahora que su Piette enfrentará a la justicia estadounidense.

Rosalynn McGinnis with Henri Piette pictures,accused of raping his underage stepdaughter, marrying her https://t.co/EJ6mSeCH2A pic.twitter.com/l0E98W7V0b

— infowe (@infowe) October 8, 2017