Neymar y sus privilegios causan molestia en el PSG

Cuando se concretó el fichaje del brasileño Neymar por el Paris Saint Germain, un traspaso que rompió el récord al cerrarse en 262 millones de dólares, la capital francesa entró en una fase de encantamiento por la llegada de semejante futbolista. Sin embargo, poco a poco, el clima de fascinación comenzó a oscurecerse entre escándalos y revelaciones.

Su pelea con Edinson Cavani, las presuntas discusiones con el entrenador Unai Emery y su expulsión en el duelo ante el Olympique Marsella son algunos de los sucesos que han manchado la llegada del atacante a París.

Como si fuera poco, el periódico Le Parisien asegura que hay cierto malestar en el vestuario del club francés por una serie de privilegios que goza el crack brasileño. El resto de la plantilla del PSG está descontenta con los beneficios que son únicamente para el tercer mejor jugador del mundo, por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo.

Desde el rotativo francés aseguraron que Neymar tiene dos fisioterapeutas personales, Rafael Martini y Ricardo Rosa, que se incorporaron al PSG exclusivamente para atenderlo a él. No es algo descabellado en un club tan poderoso. De hecho, Zlatan Ibrahimovic tenía a Dario Fort, su propio especialista, quien a veces se ocupaba de otros jugadores. Pero eso no ocurre con los fisioterapeutas del brasileño, ellos no lo hacen. Sólo trabajan con él.

Otros de los lujos que goza Neymar es que, por contrato, no puede recibir entradas fuertes en los entrenamientos para evitar que termine lastimado y tiene un permiso para no colaborar en tareas defensivas durante los partidos.

Y además, según la información de Le Parisien, sus beneficios también se ven en pequeños detalles logísticos. Mientras que todos los jugadores del PSG que viajaron a Marsella tenían la misma maleta azul marino que les proporciona el club, Neymar se distinguió con un equipaje de cuero de una marca que lo patrocina.

“Todo el mundo tendrá que acostumbrarse. Neymar es un jugador diferente, inusual, y en París apuestan que finalmente ganarán el título de la Champions League”, sentenció el periódico.

