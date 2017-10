Novia del autor de la masacre de Las Vegas dice que desconocía el plan

La novia del atacante de Las Vegas dijo el miércoles que ella no tenía ni idea de la masacre que él estaba fraguando cuando la envió a un viaje al extranjero para que viera a su familia.

Marilou Danley hizo la declaración tras regresar de su natal Filipinas y ser interrogada gran parte del día por agentes del FBI, los cuales aún intentan dilucidar qué impulsó a Stephen Paddock a matar a tiros a 58 personas en un festival de música country desde su suite en el piso 32 de un hotel.

“Nunca me dijo nada ni hizo nada hasta donde yo sé que de alguna manera me pareciera una advertencia de que iba a ocurrir algo horrible como esto”, afirmó Danley en un comunicado leído por su abogado frente a la sede del FBI en Los Ángeles.

Danley, que estuvo fuera del país más de dos semanas, dijo que en un principio se sintió complacida cuando Paddock le hizo una transferencia de dinero a las Filipinas para que le comprara una casa a su familia. Pero posteriormente temió que fuera una estrategia para romper su relación.

“Nunca se me ocurrió para nada que él estaba planeando actos de violencia contra alguien”, señaló.

Danley, de 62 años, a la que los investigadores consideran una “persona de interés” en el caso, dijo que amaba a Paddock, que era un “hombre tranquilo, amable y atento” y que esperaba que tuvieran un futuro juntos. Dijo que se sintió devastada por la masacre y que cooperará con las autoridades mientras tratan de entender qué tenía Paddock en la mente.

Los investigadores están ocupados reconstruyendo su vida, su comportamiento y a la gente que conoció en las semanas previas al tiroteo masivo más letal en la historia moderna de Estados Unidos, dijo Andrew McCabe, subdirector del FBI. Eso incluye examinar su computadora y su teléfono celular.

Pero hasta el miércoles los detectives aún no podían determinar un móvil del ataque del domingo por la noche que dejó más de 500 lesionados y concluyó cuando Paddock se suicidó en su habitación del hotel casino Mandalay Bay.

“Este individuo y este ataque no dejaron el tipo pistas a la mano que uno encuentra en algunos ataques masivos”, afirmó McCabe.

El apostador e inversionista de bienes raíces, de 64 años de edad, solicitó específicamente una habitación en los pisos más altos que tuviera vista al festival de música, según una persona que ha visto los registros del hotel entregados a los

Paddock no pudo ingresar a la habitación sino hasta el sábado, dijo la persona, que carece de autorización para hablar públicamente y que reveló la información a The Associated Press a condición de guardar el anonimato.

El cuarto, el cual cuesta 590 dólares la noche, le fue facilitado sin costo a Paddock porque era un buen cliente que apostaba decenas de miles de dólares cada vez que visitaba el casino, señaló la persona.

Ese fue sólo otro indicio de cómo planeó el ataque meticulosamente. Las autoridades han dicho que trajo 23 armas en 10 maletas y colocó cámaras dentro y fuera de la habitación para vigilar si la policía se acercaba.

Pero los investigadores tenían pocos elementos para determinar qué fue lo que lo motivó a actuar como lo hizo.

Aunque era apasionado de apostar mucho en los casinos de Nevada, el juego que solía elegir era el póker en video, uno relativamente solitario en el que ninguna persona reparte las cartas y no hay otros seres humanos contra quiénes jugar. Y aunque sus vecinos lo describieron como amistoso, no tenía una relación cercana con ellos.

“Era un tipo privado. Es por eso que no pueden encontrar nada acerca de él”, dijo su hermano Eric Paddock desde su casa en Florida. En cuanto a qué desató la masacre, el hermano dijo: “Ocurrió algo que lo impulsó al foso del infierno”./AP