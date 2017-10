Peleador de MMA vence a su rival con una llave de la WWE

Jonno Mears se enfrentó a Aaron Jones y utilizó una técnica muy conocida, pero no en la MMS sino en la WWE.

Mears sometió a Jones con la llave conocida como Cangrejo de Boston o las Murallas de Jericó, precisamente un movimiento característico del luchador conocido como Chris Jericho.

Según Yahoo, ” Primero el luchador coloca las piernas del contricante en cada brazo y lo posiciona boca abajo, luego se sienta en la espalda de su oponente y le dobla las piernas hacia su cabeza”.

Si esta técnica de sumisión se aplica con la fuerza necesaria y por un tiempo prolongado puede causar lesiones en las articulaciones e incluso la médula.

Hahah see the #WallsOfJericho really works! https://t.co/qJpJLn0lMz

— Chris Jericho (@IAmJericho) September 30, 2017