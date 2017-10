¡Pink reveló que Christina Aguilera intentó golpearla!

A principios de la década de los 2000 tres artistas pugnaban por hacerse con el título de princesa del pop y, de alguna forma, erigirse como la sucesora de Madonna en el imaginario colectivo: Britney Spears, Christina Aguilera y Pink, siendo esta última la única que logró alejarse de la imagen inocente y forjar una personalidad artística más transgresora y rebelde.

Ahora Pink reveló que la relación de cordialidad que solía proyectar junto a sus rivales de la escena pop no era del todo sincera, por lo menos en lo que respecta a su vínculo con Christina, ya que en una ocasión ambas estuvieron a punto de llegar a las manos tras una fuerte discusión que tuvo lugar en un club nocturno y que las llevó a lucir sin miramientos sus crecidos “egos”.

“Yo solía dirimir las diferencias que tenía con mis enemigos de forma física, mientras que ella [Christina] estaba más acostumbrada a hacerlo verbalmente. Éramos muy diferentes, demasiado diferentes, y también éramos muy jóvenes e inexpertas, yo tenía mi ego y ella tenía el suyo. El caso es que tienes que aprender, aprender que las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras, ya que esas cosas no se nos enseñan en el parque cuando somos pequeñas… En fin, recuerdo que una vez trató de darme un puñetazo en una discoteca y yo me quedé como: ‘¿Pero qué está pasando?'”, reveló la artista en el programa ‘Watch What Happens Live’.

Afortunadamente para todos, el paso del tiempo y la madurez han hecho que las dos artistas hayan enterrado definitivamente ese conflictivo capítulo de sus trayectorias

“Ella tiene mucho talento, y todo sea dicho, yo también he tenido mis días malos. La verdad es que es una chica muy dulce y nos reconciliamos en ‘La Voz’. Fue una experiencia muy divertida, me reí mucho. Han pasado muchos años desde que la vi por última vez. Y creo que dejamos todo eso atrás porque nos convertimos en madres, crecimos personalmente y con un abrazo cerramos el asunto. Es así de simple y me siento muy bien de haberlo hecho”, manifestó para zanjar definitivamente el asunto.