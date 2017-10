Polémico. Donald Trump lanza rollos de papel a los damnificados de Puerto Rico

Las críticas en contra de Donald Trump no se han hecho esperar luego de su visita a Puerto Rico.

Es que los comentarios apuntan a la forma déspota en que repartió ayuda y las frases ofensivas en contra de los damnificados tras el paso los huracanes Irma y María.

“Odio decirlo Puerto Rico, pero han desfasado un poco más nuestro presupuesto”, dijo Trump, al tiempo de agregar que “Está bien, hemos salvado muchas vidas”.

Trump ha sido criticado por asociar los daños causados por ‘María’ a la falta de prevención del Gobierno de Puerto Rico y resistirse a enviar a ayuda esgrimiendo razones económicas. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, -a la que acusó de “falta de liderazgo” y de estar compinchada con los demócratas para criticarle- se ha mostrado dispuesta a reunirse con Trump durante su estancia en Puerto Rico.

Durante su visita a Puerto Rico, donde millones de personas permanecen sin luz y con problemas de abastecimiento de comida y agua tras el devastador paso del huracán María, el magnate no lanzó rollos de papel a los damnificados que hacían colas para recibir provisiones.

Pres. Trump tosses paper towel rolls, distributes other supplies to hurricane victims during his Puerto Rico visit https://t.co/UAjQrpyToV pic.twitter.com/8IAj5F5OKH

— CBS News (@CBSNews) 3 de octubre de 2017