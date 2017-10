Profesora encontró la forma de saber si sus alumnos están copiando

Una profesora encontró la manera de descubrir si sus alumnos están copiando en exámenes. La ingeniosa mujer quiso poner a prueba la honestidad de sus pupilos de una forma muy inusual.

Uno de sus alumnos, Joseph Morales, escribió en su cuenta de Twitter “Mi profesora se fue de la sala durante una evaluación así que todos empezamos a comentar las respuestas. Cuando miré hacia arriba allí estaba mirándome fijamente”.

Y fue así, la maestra estaba en el techo del salón de clases observando a sus pupilos. Después de descubrirlos copiando, los jóvenes tendrán más cuidado y de seguro estudiarán para su próximo examen.

My teacher left the room during a test so we all started sharing answers. Then I look up and she was staring right at me 😳👩🏽‍🏫😩 pic.twitter.com/yPMpgazbMv

— Me (@josephxmorales) 26 de septiembre de 2017