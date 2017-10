Protagonistas de ‘Sex and the City’ se pelearon por cancelación de tercera parte

Los fanáticos de ‘Sex and the City’ se alegraron luego de que se confirmara la realización de la tercera parte, pero esto no se hará realidad, ya que recientemente se canceló la cinta en su etapa de producción.

La cancelación trajo muchos problemas, pues ocasionó una fuerte pelea entre dos de las protagonistas de la película. Sarah Jessica Parker le dijo a varios medios “Se acabó. No lo haremos”, pero eso no fue todo, cuando le preguntaron por qué no harían el filme, la actriz culpó a Kim Cattral, quien dio vida a Samantha en ‘Sex and the City’ por sus escándalos.

“No sólo estoy decepcionada por no poder contar esa historia y volver a tener esa experiencia, sino por la audiencia y fanáticos que morían por ver Sex and The City 3”, señaló Parker.

Pero Kim no se quedó callada, pues por medio de su cuenta de Twitter le respondió a la actriz que interpretó a Carrie Bradshaw. “Mi única petición fue no hacer una tercera película. Eso fue en 2016”, escribió.

Cattral también se defendió en el programa británico ‘Life Stories’, en donde aseguró que la única culpable era Sarah.

“Aquí es cuando debo responsabilizar a la gente de ‘Sex and the City’, especialmente a Sarah Jessica Parker, creo que ella podría haber sido más gentil”, dijo Kim, además confesó “esto es sobre una decisión clara, una decisión de terminar un capítulo de mi vida y comenzar otro. Tengo 61. Es hora”.

Fuente: 24horas.cl