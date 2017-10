Reportan balacera y atropellamiento en Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reportó una balacera en el Bajo Manhattan, que habría dejado al menos 6 muertos y 15 heridos.

Los primeros informes indican que los disparos fueron efectuados desde un vehículo que transitaba por las calles West y Chambers, alrededor de las 3:15 p.m.

El conductor primero habría lanzado el vehículo con identificación de Home Depot contra varios ciclistas y luego contra un autobús escolar. En la escena se ubica la Stuyvesant High School.

“Lo que pasó fue hubo un accidente…El salió de uno de los carros. El tenía dos pistolas. El estaba corriendo por Chambers y alguien empezó a perseguirlo”, relató al New York Post una estudiante de 14 años de la referida escuela. “Yo escuché seis disparos; todo el mundo empezó a correr”, agregó la adolescente.

El NYPD indicó que una persona está bajo custodia.

“I saw a white pick-up truck going down the bicycle lane & running people over,” Lower #Manhattan NYC incident pic.twitter.com/nQgnhCApGg — NewsBlog breaking (@NBbreaking) 31 de octubre de 2017

Videos que circulan en redes muestran a dos ciclistas en el suelo. Otros videos muestran el accionar de la Policía de NY y el acorralamiento de la zona del tiroteo y atropellamiento.

West Side Highway fue cerrada al sur de la calle West Houston, debido a la emergencia.

DEVELOPING: Police responding to unfolding incident in Lower Manhattan; at least one person in custody, NYPD says. pic.twitter.com/h3Mi0s2ih0 — ABC News (@ABC) 31 de octubre de 2017

FBI in lower #Manhattan after truck ramming incident, still not yet clear if terror related or road rage incident. pic.twitter.com/aavLGYthxF — NewsBlog breaking (@NBbreaking) 31 de octubre de 2017

El Diario NY