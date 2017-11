Actriz de ‘American Pie’ genera preocupación por su peso

Muchos fanáticos de la actriz Tara Reid quedaron muy preocupados al ver sus fotografías, pues en ellas la protagonista de ‘American Pie’ se ve extremadamente delgada.

La actriz siempre ha lucido un cuerpo escultural, sin embargo en los últimos meses bajó drásticamente de peso.

Reid recibió en su cuenta de Instagram cientos de comentarios de sus fans, quienes se mostraron sorprendidos por su figura, pero también los medios especularon que la actriz de 44 años padezca de trasntornos alimenticios.

Tras las críticas, Reid tuvo que ponerle un alto y afirmó “No soy anoréxica. Nunca he sido anoréxica y no tengo un trastorno alimenticio (…) Simplemente estoy delgada. Las personas tienen sobrepeso y no las atacamos cada vez que salen”.

And that’s a wrap on the @liveinmagazine shoot 👏🏻 Thank you @ivanbittonstylehouse for styling, @bambiihair for the amazing do’ and @kseniyadurst for the rocking makeup look. #LiveInMagazine Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 6:45 PDT

Favorite look so far 👌🔥 from today’s shoot with @liveinmagazine 🎥 Big thank you to @bambiihair, makeup @kseniyadurst, wardrobe @aarongomezp, outfit @sgshannagall, fashion editor @pamelaquinzi, and the lovely staff at @ivanbittonstylehouse Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 5:41 PDT

Back home in LA! Una publicación compartida de Tara Reid (@tarareid) el 2 de May de 2017 a la(s) 4:42 PDT



Fuente: 24horas.cl