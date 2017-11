Acusan a Taylor Swift de ser Nazi

Poco después del estreno de su nuevo video ‘Look What You Made Me Do’, la cantante Taylor Swift ha estado en el centro de la polémica.

Swift ha sido vinculada con la ideología nazi desde el 2013, cuando comenzaron a aparecer “memes” relacionando a la rubia con esta tendencia.

A su vez, Andre Anglin, escritor principal de Daily Stomer un medio online totalmente racista, machista y homofóbico, escribió en su medio que Swift era una nazi camuflada y que estaba esperando a que Donald Trump fuera presidente para gritar al mundo sus ideologías y su verdadera identidad.

Swift siempre se ha mantenido al margen de dar a conocer públicamente su opinión sobre política y se ha dedicado exclusivamente a su música.

También, el hecho de que se vea mucho más conservadora que otras chicas de su generación como Miley Cyrus o Selena Gómez ha hecho pensar a cientos de personas que la rubia se está guardando para dar la gran noticia.

Como si fuera poco, en diciembre pasado, la ícono del feminismo Camille Paglia, llamó a Taylor Swift ‘Barbie elitista nazi’ y dijo que la cantante le recordaba a las ‘rubias fascistas que gobernaron la escena social’.

Pero la crítica de la feminista se basó más en las squad girls, como denominó al grupo de chicas del momento Kendall Jenner, Gigi Hadid, Lily Aldrige, entre otras, guapas y adineradas, para que sean un ejemplo a sus seguidores, más que mostrarse en poses exageradas demostrando sus obvios atributos.