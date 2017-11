Adam Nellis logra grabar al fantasma que habita en su casa

Adam Ellis, residente de Nueva York, afirmaba que el fantasma de un niño lo perseguía, pero ninguno de sus amigos o familiares daba crédito a lo que decía.

Ante esta realidad, Ellis decidió poner una cámara en su sala para grabar los extraños acontecimientos que, según él, son responsabilidad del niño fantasma.

Según RT, “La historia empezó el 7 de agosto, cuando Adam tuiteó que en su apartamento estaba “siendo perseguido por el fantasma de un niño muerto, y él está tratando de matarme”. Según su descripción, el niño ‘diabólico’ tiene una enorme cabeza deforme, con una melladura en un lado”.

This is the one that made my heart drop. pic.twitter.com/twjER4W7qo

— Adam Ellis (@moby_dickhead) November 7, 2017