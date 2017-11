Alerta en Parlamento Escocés por presencia de paquete sospechoso

El Parlamento de Escocia fue evacuado de manera emergente después de que un paquete sospechoso fuera hallado, dijo la policía escocesa.

Un vocero de la Policía afirmó: “La Policía en Edinburgo respondió en el Parlamento de Escocia hacia las 11:35 a.m. el martes 7 de noviembre tras el descubrimiento de un paquete sospechoso. El edificio ha sido evacuado como medida preventiva y la investigación está en curso”.

Según la cuenta de Twitter del Parlamento: “Un incidente ocurrió en el edificio del MSP en Holyrood y ha sido evacuado. El personal está trabajando para evaluar la situación”.

No se ha reportado personas afectadas por este incidente.

An incident has occurred and the MSP building at Holyrood has been evacuated. Staff are working to assess the situation 1/2

— Scottish Parliament (@ScotParl) 7 de noviembre de 2017