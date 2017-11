Biólogo encuentra una criatura que lo deja con la boca abierta

En la reserva nacional Tambopata, Perú, el biólogo Aaron Pomerantz, encontró una rara criatura que tenía una actitud intrigante.

Pomerantz, quien también es estudiante de la Universidad de California, grabó a la criatura con gran asombro y solo pudo determinar qué era, luego de analizar sus formas con detenimiento.

En primera instancia se ve a la criatura permanecer sin movimiento, pero cuando el dispositivo de grabación se mueve, ésta reacciona como si se tratara de un sistema de defensa ante una amenaza potencial.

Según RT, ” la masa era en realidad una cúmulo de larvas de ‘moscas de sierra’ que se reunieron para constituir tan eficaz método de defensa. Decenas o cientos de embriones de estos insectos se entrelazaban para parecer mucho más grandes de lo que serían por sí solas, y se movían al unísono para aparentar ser un solo organismo”.

Social sawflies! Interesting collective defence behavior, reminds me of a cohesive group of Spartan warriors. pic.twitter.com/Ik1LSroqp0

— Aaron Pomerantz (@AaronPomerantz) August 27, 2017