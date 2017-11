Búsqueda de submarino argentino entra en fase crítica por límite de oxígeno

Un operativo con la más alta tecnología y 4.000 personas procedentes de distintos países buscaban el martes al submarino argentino ARA San Juan en las frías aguas del Atlántico Sur. Sin lograr resultados positivos, crecía la preocupación por la capacidad de oxígeno de la embarcación a punto de cumplirse una semana de su desaparición.

“La situación más crítica sería que estemos en el sexto día de oxígeno, obviamente que es preocupante. Cada vez vamos entrando de a poco a un tiempo crítico”, admitió el portavoz de la Armada, capitán Enrique Balbi, en rueda de prensa.

Una posible pista mantenía en las últimas horas de este martes en vilo al operativo de rescate del submarino. Dos fuentes diferentes revelaron al diario argentino Clarín que se detectó una señal a partir de la cual se estableció un nuevo perímetro de búsqueda en el Atlántico Sur.

Cerca de la medianoche, una flota encabezada por la corbeta Drummond se dirigía al lugar para tratar de verificar si esa señal corresponde al submarino desaparecido desde la semana pasada, después de que el miércoles perdiera todo tipo comunicación con las bases terrestres.

La versión coincide con otra información que surgió desde la Marina de los Estados Unidos que habría localizado con uno de sus aviones una “mancha calórica”, que se correspondería a un objeto metálico, a unos 300 kilómetros de la costa de Puerto Madryn y a unos 70 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

La señal, sin embargo, no sería suficiente para determinar si el objeto detectado es, en efecto, el submarino argentino desaparecido o los restos de algún naufragio ocurrido en la zona. De todos modos, las fuentes reconocieron que la orden enviada pasadas las 20 horas local fue la de dirigirse “a máxima velocidad” ante la posibilidad de que el “objetivo material” fuera el ARA San Juan.

El submarino desapareció el miércoles 15 de noviembre con 44 tripulantes mientras se desplazaba desde el puerto sureño de Ushuaia a la ciudad costera de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

El submarino de propulsión diésel-eléctrico, fabricado en Alemania a mediados de la década de 1980, tiene en inmersión una capacidad de oxígeno que va de los siete a los diez días en caso de desperfecto en las baterías, como reportó el capitán de la embarcación en el último contacto.

No obstante, Balbi aclaró que “los siete días no es tan dogmático. Varía de acuerdo a las circunstancias, pero eso (el límite) sería en caso de inmersión y que no pueda salir a la superficie”.

Una división del escuadrón de rescate de submarinos de Estados Unidos partió este martes desde el puerto de Comodoro Rivadavia, 1.750 kilómetros al sur de la capital argentina, con material de la más alta tecnología para el rescate de la tripulación. Este incluye un vehículo que se opera en forma remota y es capaz de rescatar a 16 personas.

Al mismo tiempo, cinco buques oceanográficos se encuentran barriendo el área de más de 400.000 kilómetros cuadrados, complementándose con aeronaves de exploración, en una misión internacional de búsqueda en alta mar inédita para esta parte del mundo.

“Argentina expresa su profundo reconocimiento a la colaboración internacional que nuestro país”, dijo la cancillería argentina en un comunicado difundido el martes por la noche. Destacó el apoyo brindado por Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Perú, Gran Bretaña y Uruguay “con buques, aeronaves y recursos humanos y tecnológicos”.

En total hay 4.000 personas dedicadas a la búsqueda del submarino, confirmó Balbi.

Más allá de la capacidad de oxígeno del submarino, Balbi aclaró que “la fase de búsqueda y rescate va a durar hasta que se localice fehacientemente al submarino”.

La búsqueda del submarino se ha convertido en una causa nacional en un país que hasta no hace mucho miraba con recelo a sus Fuerzas Armadas por la última dictadura militar (1976-1983) y la fallida operación militar para recuperar las Islas Malvinas, que derivó en una guerra con Gran Bretaña.

En la catedral de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli encabezó una misa para rezar por los tripulantes del submarino, de la cual participaron algunos de los familiares de la tripulación.

“Todo el mundo está rezando por los 44 hermanos que están en el submarino”, dijo el religioso.

El presidente Mauricio Macri, en tanto, mantuvo el martes por la tarde una reunión con los altos mandos militares en la sala de situación del Estado Mayor de la Armada para interiorizarse sobre el operativo de búsqueda./AP