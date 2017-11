Carlos Feraud es tentado por equipo del “Astillero”

El centrocampista lojano Carlos Feraud podría terminar esta temporada con un gran premio. Nuevamente en la palestra, y con mucha más experiencia, el enganche podría llegar a uno de los clubes grandes del país.

En diálogo con La Radio Redonda, el entrenador de Macará Paúl Vélez confirmó que un club del Astillero quiere a su referente. ‘Su salida es inevitable. Lo quiere Barcelona, eso escuchamos’, aseguró el DT.

Además, el entrenador nacional precisó que no es segura su continuidad en el cuadro ambateño: ‘Si se van la mayoría de mis jugadores, también me voy yo. No voy a hacer el ridículo con un equipo desmantelado’, apuntó. / API