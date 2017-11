Muchos de estos pacientes se han acostumbrado a vivir con ella, aunque es una enfermedad grave no la han tomado como una sentencia de muerte, lo fundamental es que todos la conozcamos para así lograr prevención y una mejor calidad de vida para quienes han sido diagnosticados con esta dolencia, no discrimina edad, genero ni clase social, sim embargo hay ciertos parámetros que nos predisponen a padecerla, viene acompañada de otras enfermedades y aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La información es nuestra principal herramienta para combatir la Diabetes.

