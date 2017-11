Escribe interesada por comprar un perro y recibe indignante respuesta

Una joven escribió al contacto que aparecía en un anuncio para la adopción de perros de raza husky y recibió una respuesta que indignó a toda la red.

La mujer envió un mensaje de WhatsApp solicitando las fotos de los cachorros para decidirse por la adopción, pero en lugar de eso, el dueño de los perros le dijo que prefería que ella le enviara fotos a él y así le “regalaría los huskys que quiera”.

Según RT, ” Ante el comentario fuera de lugar, la chica hizo una captura de pantalla y exhibió el texto en Twitter con el mensaje: “Esto no me puede estar pasando a mí. Ya no se puede preguntar ni por un perro””.

La publicación recibió miles de likes y cientos de comentarios, muchos reprochaban la actitud del hombre quien acosó a la joven y no faltaron quienes criticaron la venta o la adopción de animales.

“¿Hay una chica exponiendo un acoso y ustedes se preocupan por si va a comprar o adoptar?”, opinó un usuario”.

https://twitter.com/lolaamarquez12/status/926026838811533312