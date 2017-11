Ésta fue la respuesta de Chyno a los insultos de Nacho

En la más reciente entrevista que ofreció Jesús “Chyno” Miranda en El Gordo y La Flaca, al cantante le preguntaron acerca de cómo se la llevaba actualmente con su compañero Nacho, dijo: “Mira realmente no hemos conversado desde hace un par de meses, de hecho en estos días me comuniqué con parte del equipo de él para decirle que de inmigración de acá de los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos, y les dije, ‘Miren, me comentaron para que le digan a Nacho…”.

Chyno se refería al hecho de que Nacho tiene inconvenientes para salir de Venezuela por la emisión de su pasapaporte.

La parte más dura, vino luego de que Nacho decidiera publicar un video en Instagram con una dura indirecta a los dichos de su compatriota.

“Oye, para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como que si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, ¡animal! Lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, ¡bestia! ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto?”, dijo el intérprete de Bailame algo exaltado. Continuó: “Mi gente discúlpenme que yo salga con este tipo de impulsos pero somos seres humanos. Tengo dos meses sin ver a mis hijos y me parece bastante irresponsable que un inepto salga diciendo comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás”.

Tvynovelas.com fue en busca de la respuesta de Chyno y este aseguró que estaba sorprendido por la reacción de Nacho: “Me estoy enterando de lo que me estás diciendo. De verdad que no tengo ni idea”.

El cantante venezolano, además, aseguró que sus comentarios no fueron malintencionados. “ ‘El gordo’ y Lili me hicieron un comentario corriente por lo del pasaporte y yo dije que me habían comentado que él podía regresar con su residencia, pero todo en el buen son posible.”

“No tengo idea de la respuesta de Nacho y si dijo algo negativo más bien yo así, como que ¡epa¡ El comentario que yo hice fue en son de broma, positivo y en ningún momento con intención de pelea para nada. De hecho, en muchas entrevistas a mi me preguntan por el pasaporte de él y siempre yo respondo que uno con la residencia puede regresar a los Estados Unidos, sin ningún problema, pero jamás en son de burla, ni mucho menos. No hay nada más horrible que estar lejos de la familia y realmente si él está en lejanía por aquello o lo otro, no es mi intención burlarme de él. Me sorprende lo que me estás contando y de hecho le voy a escribir para ver si le molestó algo y disculparme porque no fue con esa intención. Si él lo malinterpretó, no fue así”, añadió.

Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 4:02 PDT

Fuente: .tvynovelas.com/larepublica.pe