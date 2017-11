Estudiantes no prestaban atención y fueron humillados por su profesor

Un profesor de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) sentía que sus estudiantes no ponían la atención necesaria en clases y decidió investigar.

Lo primero que hizo fue recolectar los datos de navegación de sus alumnos y se llevó una gran sorpresa, pues la mayoría usaba internet para realizar búsquedas que no tenían nada que ver con la clase de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente.

El maestro publicó la lista de los sitios web que sus estudiantes visitaban en lugar de poner atención a la clase o buscar información sobre el tema a tratar. Entre los links más frecuentes estaban páginas de compras en línea, redes sociales y búsquedas como fotos de gatos y marionetas con la cara de Donald Trump.

Según el portal Yahoo, ” El objetivo de su ‘venganza’ fue para demostrarles que no le prestaban atención. Esta ‘humillación pública’ recorrió Twitter gracias a uno de los alumnos que tomó una fotografía del momento”.

Una de las estudiantes asistentes a la clase tomó la fotografía de la presentación de su profesor y la subió a sus redes.

My GSIs recorded all the things they caught students doing in lecture over the semester 😂😂😂 pic.twitter.com/nvvhYAMaa0

— Tahany (@TahanyAls) 17 de abril de 2017