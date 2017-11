Extraen del estómago de un hombre 263 monedas y 150 clavos

En la India, un hombre de 32 años que tenía problemas mentales, pasó todo un año comiendo monedas y clavos, sin que ningún miembro de su familia se diera cuenta.

El paciente llegó al hospital con síntomas de intoxicación alimentaria, pero los médicos quedaron impresionados cuando vieron que el hombre tenía el estómago lleno de monedas y clavos.

Los profesionales encontraron 263 monedas y 150 clavos que el paciente había comido y que fueron extraídos con cirugía que confirmó un total de 2 kilos de objetos metálicos.

El portal RT refiere a medios locales y publica que “a la lista de objetos ingeridos un trozo de correa de acero para perros, alfileres, una larga tira de metal, aguja de acolchar, metales puntiagudos y picos de hierro”.

Los familiares del hombre sostienen que pudo haber entrado en depresión, mientras que los doctores emitieron un informe en el que detallan que estos objetos no dañaron el tracto digestivo del paciente y que está fuera de peligro.

Indian man found with 263 coins and 100 nails in stomach https://t.co/xm2SjkeaZS pic.twitter.com/nwJzjyNsPL

— ذكريات (@ChaoticCrown) November 26, 2017