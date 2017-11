Fiscalía de España solicita una orden de detención europea contra Carles Puigdemont

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó a la jueza Carmen Lamela que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que no acudieron este jueves a su citación por rebelión, sedición y malversación.

Según informaron fuentes jurídicas, la petición afectaría, además de a Puigdemont, a los ex consejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

El fiscal pide que las órdenes se dirijan a las autoridades belgas al constatar que han viajado a ese país.

Otros ocho miembros del gobierno destituido sí acudieron a declarar este jueves, cuando la fiscalía solicitó para ellos prisión incondicional preventiva.

De acordarlo la jueza, una vez emitida la orden de detención, los entonces fugitivos podrían ser arrestados en cualquier momento y ser puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares.

Por su parte, las autoridades belgas indicaron su disposición a aplicar la ley.

