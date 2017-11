Hawai se prepara para un ataque nuclear

Mientras aumenta la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, Hawai se haya en el frente de batalla preparándose para un ataque nuclear. Sea o no cierto que Corea del Norte ha alcanzado la capacidad de atacar a Estados Unidos con un misil, los funcionarios de la isla no piensan arriesgarse.

A partir de diciembre, Hawai comenzará a probar su sirena de “aviso de ataque” por primera vez desde la Guerra Fría. El estado añadirá la señal a su prueba de “alerta de atención” que realiza mensualmente, y que sirve para advertir a la gente sobre un tsunami o un huracán que se acerca.

No obstante los preparativos, el director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái, Vern Miyagi, dice no creer que haya un ataque inminente.

“Si Corea del Norte lanza un ataque contra nosotros o contra uno de nuestros aliados, la respuesta será completa… el régimen [norcoreano] probablemente se acabará”, dice Miyagi.

Y sin embargo, HI-EMA, como se conoce a la agencia de emergencias de la isla, está acelerando los esfuerzos por educar a los 1,4 millones de residentes y también a los visitantes en cómo prepararse para un ataque de ese tipo.

“Hawai es un posible blanco ‘porque estamos en el Pacífico, porque estamos más cerca de Corea del Norte que la mayor parte del Estados Unidos continental’ ”, señala Miyagi. “Y por eso debemos prepararnos. Mientras seguimos las noticias y vemos las pruebas, tanto los lanzamientos de misiles como las pruebas nucleares, son el elefante en el cuarto. No podemos ignorarlo”.

Funcionarios estadounidenses estiman que un misil norcoreano podría alcanzar Hawai en solo unos 20 minutos. Tomaría cinco minutos para las autoridades determinar si son el blanco del misil, lo cual deja entre 12 y 15 minutos para advertir a la gente.

A pesar de los preparativos y los esfuerzos por educar a la gente, Miyagi dice que todavía hay malentendidos.

“El primero que he escuchado es que no tenemos que prepararnos, que no necesitamos tener un plan porque nunca va a suceder, y que perdemos el tiempo. Pero de nuevo, viendo todas las noticias, y las pruebas y los lanzamientos de misiles, no podemos ignorarlos. Y debemos seguir planeando como si fuera a pasar’.

El segundo malentendido, dice, es fatalista. “De nada sirve prepararse ‘porque en un ataque nuclear todos vamos a morir’. Pero de acuerdo a la amenaza actual, si hay un impacto habrá muchos, muchos sobrevivientes, 80 por ciento, 90 por ciento de sobrevivientes”.

Así que Miyagi anima a todos a tener un plan y saber dónde “se puede buscar refugio” antes de tiempo. Los funcionarios recomiendan tener suficiente agua y comida para sobrevivir 48 horas y provisiones para 14 días… por si acaso./VOA