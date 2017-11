Jennifer Lopez, salpicada por otra denuncia de acoso sexual en Hollywood

Es la última de una serie de denuncias de abusos sexuales en torno a poderosos hombres de Hollywood, entre ellos el influyente productor Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey y el cómico Louis C.K., entre otros famosos. Jason Dottley, actor y director que se ha destacado en televisión y en teatro, afirmó que el empresario musical Benny Medina, conocido por ser mánager y amigo de Jennifer López, intentó violarlo hace nueve años.

Según Dottley, que hoy tiene 36 años, el suceso se produjo en diciembre de 2008, cuando él y un amigo fueron invitados a la casa del magnate en Los Ángeles. Después de que su acompañante se fuera a la piscina, Medina lo empujó a la cama.

“Metió su lengua dentro de mi boca”, contó Dottley a la revista The Advocate. Él se resistió pero Medina se volvió más agresivo. “Su antebrazo me aplastaba tanto el cuello que no sabía cuánto tiempo más iba a seguir consciente”, aseguró el joven artista. El ataque terminó cuando su amigo volvió de la piscina.

Medina, de 59 años, es un personaje clave en la carrera de JLo. Además de haber impulsado sus principales éxitos, siempre fue una contención cuando sufrió problemas personales.

Benny y la cantante tienen una relación muy cercana y aparte de los elogios al productor, JLo en su libro escribió sobre el peor día de su vida: ‘Me levanté de mi silla y dije a mi querido manejador, ‘Benny (Medina), algo me está pasando, siento que me voy a volver loca. El amor no cuesta nada’. Mi mamá estaba ahí y corrió a mi lado también. Veía todo borroso tenía miedo y pánico. Miré a Benny y a mi mamá y balbuceé, ‘no creo que pueda seguir más junto a Marc’ y rompí en llanto’.

La cantante puertorriqueña, que este fin de semana estrenó el video de su sencillo “Amor, amor, amor”, aún no se pronunció sobre las denuncias. Quienes sí lo hicieron fueron los abogados del empresario, Howard Weitzman y Shawn Holley, que enviaron un comunicado a la revista People. “Benny Medina rechaza categóricamente cualquier acusación de intento de violación”, sostuvieron.

Lo cierto es que la propia JLo fue acusada de acoso sexual en 2014. El cantante amateur Rodrigo Ruiz afirmó en ese momento que ella le había pedido que le enviara fotos desnudo a cambio de impulsar su carrera. Sus abogados dijeron luego que había sido una broma malinterpretada.

La cascada de acusaciones que se ha desatado después del escándalo de Harvey Weinstein ha salpicado a grandes figuras de la talla de Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner y hasta Mariah Carey.

Fuente: Infobae.com