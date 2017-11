Joven recibe regalos de su padre muerto cada cumpleaños

Bailey Seller es una joven que perdió a su padre cuando tenía 16 años, pero pese a esto ella recibe un regalo de cumpleaños de parte de su progenitor, quien pagó por adelantado para que le llegara el obsequio cada año.

Pero este año fue el último que recibió flores y una carta escrita por su padre, por lo que quiso compartirlo en redes sociales.

“Mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 16 años. Antes, pagó por adelantado flores para que yo pudiera recibirlas cada cumpleaños. Bueno, estas son las flores de mi 21 cumpleaños. Las últimas. Te echo de menos, papá”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.

Michael William Sellers falleció a los 56 años luego de que le diagnosticaran cáncer seis meses antes y debido a su enfermedad decidió pagar por adelantado los obsequios de su hija, pues cada cumpleaños el hombre hacía especiales estas fechas.

Además la joven aseguró que desde que su padre falleció odia sus cumpleaños y que “temía cada año porque el siempre solía hacerlo muy especial para mí. El de mi 21 cumpleaños me resultaba especialmente duro porque sabía que sería el último en el que recibiría su ramo de flores. Su última carta fue increíble y triste al mismo tiempo”, aseguró Bailey al New York Post.

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO

— Bailey Sellers (@SellersBailey) 24 de noviembre de 2017