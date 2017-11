Kate Winslet sorprendió al besarse con conocida actriz

Este domingo se llevó a cabo los premios Hollywood Film Awards, evento en el cual se hizo referencia a las recientes denuncias de acoso en contra de Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Brett Ratner.

Pero también en la entrega de premios ocurrió un hecho que sorprendió a muchos. Se trata de Kate Winslet, quien le dio un gran beso en la boca a la actriz Allison Janney, conocida por participar en la cinta ‘I, Tonya’.

El hecho sucedió cuando Winslet subió al escenario para recibir un premio por haber protagonizado la película ‘Wonder Wheel’. Durante su discurso Wislet destacó a las actrices que fueron galardonadas en el evento, entre las cuales se encontraba Janney.

“Allison, sé que realmente no te conozco pero simplemente quiero ser tú. En serio. O simplemente acariciarte o algo así. Quiero decir, ¿siempre podríamos besarnos? Quizás. Quizás”, dijo la protagonista de Titanic.

Apenas Winslet terminó su intervención Janney no dudo en acercarse al escenario y ambas se besaron en la boca.

