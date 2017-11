Kris Jenner se disfrazó para hacer compras navideñas sin que la molesten

Ir de compras para los famosos muchas veces es molesto, pues los fanáticos los reconocen y les piden constantemente fotografías o autógrafos. Es por eso que Kris Jenner decidió disfrazarse y evitar al público en la calle.

“En los años recientes, se ha convertido en un poco más desafiante salir de compras”, señaló la madre de Kim Kardashian en el programa “Keeping Up with the Kardashians”.

Además dijo en el programa que “esto porque empiezan a reconocerte y al minuto que te tomas un selfie con alguien, todo el mundo quiere uno. Entonces, me distraigo y no puedo hacer mis compras. Así que se lo dejo a Jonathan. Él piensa que sería muy buena idea para nosotros ir con un disfraz”.

La empresaria de 62 años se maquilló totalmente diferente, utilizó una peluca rubia y un sombrero. El resultado de la transformacion será revelado en un especial navideño del programa de Jenner.

Fuente: 24horas.cl