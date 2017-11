¿Kylie Jenner da pistas sobre el sexo de su bebé?

Desde que los rumores de un posible embarazo de Kylie Jenner fueron dados en septiembre de este año por el portal TMZ, los fans están al pendiente de cualquier publicación en sus redes sociales.

Es por esta razón que una de las fotografías más recientes publicada en Instagram por la hermana menor de Kim Kardashian enloqueció a sus seguidores. En ella aparece su mano con las uñas rosas y una joya que muestra varias mariposas.

La revista People señala que muchos de los fanáticos de la joven aseguran que podría ser una niña por el color de la joya, además detalló que nacería en febrero de 2018.

💞 shoot day Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 12:47 PDT

Kylie Jenner no es la única integrante de la familia Kardashian que estaría embarazada. Kim Kardashian confirmó en su reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’ que está esperando su tercer hijo y varios portales de espectáculos aseguran que Khloé Kardashian tendrá un niño.

Fuente: larepublica.pe