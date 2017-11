La foto de Demi Lovato que genera sospecha entre sus seguidores

A tan sólo unos días de su histórica presentación en los American Music Awards 2017, Demi Lovato nos ha vuelto a dejar sorprendidos con una imagen compartida en sus redes sociales, donde se muestra como jamás la habíamos visto.

Con un vestido blanco y un velo de novia (sí, leíste bien, ¡de novia!). Así se mostró la cantante en su cuenta de Instagram.

¿Acaso Demi se casó?

22 de Nov de 2017

Lovato no dio ninguna explicación sobre la foto, pero sus fans han comenzado a dar explicaciones.

Esto podría ser tan sólo el avance del videoclip de Tell Me You Love Me o bien de You Don’t Do It For Me Anymore.

19 de Nov de 2017

