Los niños de Stranger Things al ritmo de los Jackson Five

Son los actores del momento, en una de las series más comentadas del momento.

Se trata de los niños protagonistas de Stranger Things, quienes estuvieron esta semana en el late night de James Corden, le cual también es uno de los shows con mayor audiencia.

Para un sketch del programa, los niños formaron una banda junto a Corden: los Upside Downs (una referencia a la otra dimensión en la serie de Netflix). El video sumó más de 4,5 millones de reproducciones en YouTube en dos días.

El show de Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will) comienza con la canción I want you back, de The Jackson 5 (1969), sigue con My girl, de The Temptations (1964), y concluye con Reach out I’ll be there, de Four Tops (1967).