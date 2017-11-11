Los partidos de la fecha 18 del fútbol ecuatoriano

Este viernes, sábado y domingo se juega la fecha 18 del campeonato ecuatoriano de fútbol, en las diferentes canchas del país.
PARTIDO: EL NACIONAL vs. GUAYAQUIL CITY F.C.
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 10/11/2017
HORA: 19:30
CENTRAL: SALAZAR MUÑOZ DANIEL ABRAHAM
PARTIDO: MACARA vs. U.CATOLICA
Ciudad: AMBATO
Estadio: BELLAVISTA
FECHA: 10/11/2017
HORA: 19:30
CENTRAL: GUERRERO ALCIVAR GUILLERMO ENRIQUE
PARTIDO: FUERZA AMARILLA S.C. vs. C.S.EMELEC
Ciudad: MACHALA
Estadio: NUEVE DE MAYO
FECHA: 11/11/2017
HORA: 16:00
CENTRAL: LARA LEON DIEGO JEFFERSON
PARTIDO: BARCELONA S.C. vs. CLAN JUVENIL
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: MONUMENTAL BANCO PICHINCHA
FECHA: 11/11/2017
HORA: 16:30
CENTRAL: SANCHEZ RODRIGUEZ ROBERTO PAUL
PARTIDO: INDEPENDIENTE DEL VALLE vs. L.D.U.QUITO
Ciudad: SANGOLQUI (RUMIÑAHUI)
Estadio: RUMIÑAHUI
FECHA: 12/11/2017
HORA: 11:30
CENTRAL: ZAMBRANO OLMEDO RODDY ALBERTO
PARTIDO: DELFIN S.C. vs. D.CUENCA
Ciudad: MANTA
Estadio: JOCAY
FECHA: 12/11/2017
HORA: 12:00
CENTRAL: ORBE RUIZ CARLOS ANIBAL