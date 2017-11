Maite Perroni revela primer beso gay en la televisión mexicana

Maite Perroni causó gran controversia en redes sociales y fue blanco de críticas luego de que empleara su perfil de Instagram para promocionar el primer beso gay en horario estelar en la televisión mexicana.

Debido a que en la telenovela Papá a toda madre los actores Raúl Coronado y Andrés Zuno aparecerán besándose como parte de la trama, la actriz decidió mostrar su orgullo al respecto del tema y comentó:

“@papaatmof no se queda sin contar historias reales con respeto, con amor, con calidad. Me da mucho orgullo poder ser parte de ese camino y de esta historia que está reflejando lo que vivimos en el día a día en nuestra sociedad, en nuestras familias y en esta época donde hay tanto pasando. Por eso me da mucho gusto que podamos ser portavoces del respeto y apoyo a la diversidad a las familias q se forman a base de amor y compromiso sin importar preferencias sexuales, dejando atrás los prejuicios, de esta manera podemos realmente ser parte de esta evolución donde al dejarnos ser como somos, quienes somos con amor y responsabilidad podremos dejar de ser parte de la doble moral… Dejemos vivir y ser auténticamente a cada individuo en este mundo lo que está basado en el amor nunca podrá ser algo malo”.

Sin embargo, algunos de sus seguidores no avalaron para nada la postura de la ex RBD, y emplearon el mismo medio para criticarla.

Hasta el momento Maite ha preferido no dar replica a estos cuestionamientos, pero la que saltó en su defensa fue la actriz Marimar Vega, quien en la misma publicación mostró su sorpresa tras ver tanto comentario negativo sobre la noticia.

“Increíble leer la cantidad de comentarios tan desagradables. Y usar a los niños y a Dios. Cuando ellos son los que menos maldad le ven a las cosas”, refutó Vega.

Fuente: E!