Maluma nuevamente enfrenta cuestionamientos a su sexualidad

El cantante colombiano vuelve a ser tendencia en las redes y otra vez por su orientación sexual.

Maluma es uno de los coaches de la actual temporada de “La Voz México” y recientemente causó polémica en redes al revelar su canción favorita.

“Yo me acuerdo cuando estaba muy niño salió esta canción de… I’m a Barbie girl, in a Barbie world…”, dijo durante una entrevista en el reality show.

Después de que se publicara el video en redes sociales, los usuarios empezaron a poner en duda su sexualidad. La gente empezó a atacarlo y cuestionar si es gay.

Los comentarios mal intencionados se burlan de la frase célebre del colombiano y aunque hay quienes lo defienden esto ha puesto nuevamente en duda la sexualidad del cantante que ha asegurado en ocasiones anteriores que no es gay.

