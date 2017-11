¡Nada terminó como esperaba! Mia Khalifa y su intento de coqueteo con un jugador de fútbol americano

Mia Khalifa, la exactriz de cine para adultos, fue rechazada en las redes sociales por el jugador de los Pittsburg Steelers (equipo profesional estadounidense de fútbol americano de Pennsylvania) Juju Smith-Schuster.

El deportista de 20 denunció a través de su perfil oficial de Twitter el robo de su bicicleta con la que iba a entrenar todos los días, debido a que aún no tienen licencia para conducir

“La historia con mi bicicleta, ¡estamos de vuelta juntos! Video completo muy pronto”, escribió en su cuenta para divulgar la noticia.

La historia circulaba por las diferentes plataformas, pero se volvió viral luego de que Mia le dedicara una publicación que decía: “Eres mi nuevo personaje favorito en Twitter”.

You are my new favorite follow on twitter 😭 @TeamJuJu #TeamFindJujusBike

— Mia Khalifa (@miakhalifa) 24 de octubre de 2017