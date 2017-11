Neymar se rompe y llora en rueda de prensa

El futbolista Neymar no pudo contener las lágrimas y se quebró en plena rueda de prensa luego del partido entre Brasil y Japón.

El brasileño, quien ha sido blanco de las críticas de diferentes sectores desde su llegada a PSG, explotó contra los periodistas tras el amistoso con Japón.

Es que el partido contra los nipones tuvo de todo. Desde la victoria brasileña, gol de Neymar, pero también un penal errado.

“Estoy aquí para pedirles que dejen esas historias que no tienen razón de ser. Todo el mundo inventa historias sobre mi presencia en París, mis relaciones con el entrenador, con Cavani. Esas cosas no existen, no es cierto”, afirmó Neymar.

Posteriormente el técnico de la selección de Brasil, Tite, defendió al 10 brasileño y dijo: “No somos perfectos, somos seres humanos”.

“A veces la gente reacciona de manera equivocada, yo lo hice en mi carrera. Tenemos que tener cuidado para no generalizar. Y, principalmente, tengan cuidado con el carácter e índole. Yo con mis 56 años puedo hablar de la personalidad, carácter y gran corazón que tiene Neymar”, afirmó Tite.

Y agregó: “Llevo un año y medio trabajando con Neymar. Siempre ha sido leal. La gente ha dicho que tenemos problemas. Esto no es verdad”.

El líder de la selección brasileña no pudo sostener las lágrimas y empezó a llorar mientras Tite hacía sus declaraciones.

Posteriormente abandonó la rueda de prensa.