Nick Carter niega acusaciones de violación

El cantante del grupo Backstreet Boys, Nick Carter, negó este miércoles la acusación de que violó a una cantante de pop hace 15 años, declarando que estaba “sorprendido y triste” por la incriminación.

Melissa Schuman, que era integrante de la banda femenina Dream a fines de la década de 1990, declaró en un blog a inicios de este mes que Carter la forzó a tener sexo oral y la violó en 2002 cuando ella tenía 18 años y él 22.

“Estoy sorprendido y triste por las acusaciones de la señorita Schuman”, sostuvo Carter, de 37 años, en una declaración enviada por correo electrónico a medios de comunicación.

“Melissa nunca me expresó, mientras estuvimos juntos o en ningún momento después, que cualquier cosa que hicimos no haya sido consensuada”, señaló Carter en el comunicado. “Después grabamos una canción y actuamos juntos, y siempre fui respetuoso y comprensivo con Melissa, tanto a nivel personal como profesional”, insistió.

“Esta es la primera vez que escucho sobre estas acusaciones, casi dos décadas después”, agregó. “Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causarle intencionalmente incomodidad o daño a alguien”, completó.

La excantante de pop Melissa Schuman acusó al miembro de los Backstreet Boys Nick Carter de haberla violado hace 15 años.

Schuman reveló sus denuncias en una detallada publicación de un blog a principios de este mes y compartió el link de su historia en Twitter esta semana. En el texto, Schuman describe un incidente que, según señaló, ocurrió cuando ella era parte del grupo Dream.

La excantante relató que trabajaba en una película para televisión junto a Carter, cuando él la invitó a ella y a una amiga a su apartamento en Santa Mónica.

Schuman afirma que después de que Carter la llevara a su oficina para escuchar alguna música que él estaba produciendo, empezaron a besarse y él la llevó a un baño.

También escribió que Carter le hizo sexo oral, a pesar de sus negativas, y la forzó a practicárselo a él. Según manifestó, se sintió “asustada y atrapada”.

“Él era mucho más fuerte y grande que yo y no había forma de que hubiera podido abrir esa puerta o de lograr que alguien me ayudara”, recordó. “Mi amiga no podía ayudarme, yo ni siquiera sabía dónde estaba ella”, añadió.

Después del incidente del baño, continuó Schuman, Carter la llevó a una habitación y pese a sus súplicas de que ella era virgen y se estaba guardando para el matrimonio, él la violó. Además, la excantante indicó que Carter trató de persuadirla diciéndole: “Yo podría ser tu esposo”.

“Lo único que había mantenido como una virtud se arruinó”, expresó Schuman sobre lo que sintió después del presunto incidente. “Me quedé sin fuerzas, giré la cabeza a mi izquierda y decidí que simplemente me iría a dormir. Quería creer que era una especie de pesadilla que estaba soñando”, agregó.

