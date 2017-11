El peruano Paolo Guerrero dio positivo en el control antidoping del partido contra Argentina

En vísperas del repechaje que disputará la selección de Perú frente a Nueva Zelanda, medios locales informaron sobre el posible doping de una de sus figuras: Paolo Guerrero. El experimentado delantero habría dado positivo en el control tras el empate con la Argentina en la Bombonera.

Tanto “Globoesporte” como “ESPN”, informaron que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el doping positivo de Paolo Guerrero.

“Recibí por correo la información, pero aún no debemos estar hablando de la sustancia y el porqué. El jugador todavía tiene derecho de defensa, de mostrar lo que es la sustancia. La información que tengo segura es que el jugador ha tenido el resultado positivo en el juego contra Argentina, y por el momento la información que me ha pasado es que tiene que ver con una medicación tomada en la selección peruana”, indicó Fernando Solera, presidente de la Comisión de Control de Dopaje de la CBF y jefe de control de dopaje de la FIFA, a “ESPN Brasil”.

Luego, consultado sobre la sustancia por la que habría dado positivo Paolo Guerrero, la misma que en “ESPN” Argentina aseguraron que era una “droga social”, Solero señaló:

“Lo que puedo decir es que me reuní con el Flamengo, lo hice hoy por la mañana, y la información que tenemos es que el resultado analítico adverso del Guerrero es por un medicamento administrado en la selección peruana. El jugador me lo contó, el médico del Flamengo habló, pero todavía no he visto el resultado”.

Y agregó: “Él dijo que estaba con gripe muy fuerte y se le administró ese tipo de medicamento, esa información vino del jugador y es fruto de la conversación que tuve con él y con el Flamengo. La CBF hoy está cerrada y yo no tuve acceso a ninguna comunicación oficial”.

Acerca de alguna notificación al respecto, el presidente de la Comisión de Control de Dopaje de la CBF aseguró que Flamengo no recibió ningún comunicado oficial, a diferencia de la Federación Peruana de Fútbol a la que sí le llegó.

El conjunto dirigido por Ricardo Gareca visitará al seleccionado oceánico el próximo sábado 11 de noviembre, por la ida de la repesca camino al Mundial de Rusia 2018. Si se confirma este caso de doping, el capitán peruano se ausentará tanto en ese compromiso como en la revancha, que celebrará en Lima el miércoles 15.

Fuente: Infobae.com/elcomercio.pe