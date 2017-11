Presentadora de televisión se desmaya en vivo

Wendy Williams, presentadora del show televiso del Canal 9 de Estados Unidos, sufrió un percance en vivo y en directo.

Williams se preparaba para presentar un segmento dedicado a los disfraces de Halloween, pero cuando se puso de pie para hacerlo, empezó a temblar hasta desmayarse.

La presentadora estaba disfrazada de Estatua de la Libertad y cuando se recuperó dijo que el calor del set, la intensidad de las luces y la incomodidad del traje le provocaron un desmayo.

OMG. What just happens to Wendy Williams??? pic.twitter.com/m7joNyOy8K

Según RT, “Después de la pausa comercial, Williams se dirigió al público y dijo: “No fue ningun truco. El disfraz me daba mucho calor y me desmayé. Pero, ¿saben qué? Soy una campeona y aquí estoy de nuevo””.

Wendy Williams came back after commercial break. Said she overheated in her costume. pic.twitter.com/jccZaQ9oK2

