Samantha Sepúlveda, el lado sexy de la Policía de Nueva York

La policía más sensual de Estados Unidos es la dominicana Samantha Sepúlveda.

Las redes sociales han sido el mejor escenario para mostrar su profesión luciendo lencería y trajes de baño a la par de sus dotes como agente.

Es que esta modelo y policía a tiempo completo tiene más de 289.000 seguidores en Instagram.

En entrevista con medios de Estados Unidos, Sepúlveda habló sobre las dos pasiones que la mueven y como ha lograda combinarlas para tener un equilibrio en sus dos profesiones.

“Son dos trabajos muy diferentes y trato de no ponerlos juntos. Cuando soy policía, soy 100% policía, tengo mi uniforme y tomo todo enserio, cuando estoy de modelo es mi tiempo para relajarme un poco y sentirme más mujer”.

Ruda y sexy a la vez esta policía cuida la ciudad de Manhattan ya que hace un año el mundo supo de sus dos profesiones y contó que ha tenido varias anécdotas con las personas que reconocen que es una policía que hace modelaje.

“Una vez arreste a alguien y me dijo que había hecho una apuesta de que me iba a retirar de la Policía para dedicarme al modelaje, me reí y le dije “ok, entonces te debo los 100 dólares porque no voy a dejar el trabajo de policía”.

La uniformada saltó a la fama después de un reportaje que le hizo el diario “The New York Post”, en la que en una pequeña entrevista explica como fue posible mantener sus dos profesiones que no tiene nada que ver “la ley“ con “la sensualidad”.

Imágenes: www.instagram.com/sammysep