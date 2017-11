Se abalanzó sobre él y lo envolvió hasta matarlo

Un hombre de Tailandia que hizo de una serpiente pitón su mascota fue estrangulado por el reptil.

Savan Tabklay, de 55 años, murió en su vivienda en la provincia de Sukhothai, como consecuencia del fatal ataque, reportó el Daily Mail.

Tabklay atrapó el pasado sábado el ejemplar de seis metros en el patio de la casa, El hombre decidió meterla en un frasco de vidrio.

Cuando esa noche, Tabklay fue a vigilar a la pitón, el animal saltó sobre él, supuestamente, porque llevaba días sin comer. El reptile se abalanzó contra su cabeza, le mordió el brazo izquierdo, y, finalmente, envolvió el cuerpo de su presa mientras éste gritaba pidiendo ayuda.

Man is strangled to death in front of his horrified sister https://t.co/jxMHBCfcsP

— jack (@tablikchangvuo) 28 de noviembre de 2017