La razón por la que los fanáticos de Selena Gómez están decepcionados

Selena Gomez canto su tema “Wolves”, pero recibió muchas críticas por su actuación.

La cantante fue acusada de uso de playback su concierto en los American Music Awards (AMA) 2017.

Esta fue su primera actuación desde que se sometió a un trasplante de riñón que le salvó la vida. Gomez, de 25 años, cantó en vivo la canción “Wolves”, con la colaboración del DJ Marshmello.

Mostrando su cabello rubio, vestida con un delantal de seda blanca y zapatillas deportivas, la novia de Justin Bieber se retorcía sobre el capó del auto mientras las bailarinas en camisones realizaban una rutina a su alrededor.

Las AMA también tuvieron a Christina Aguilera rindiendo homenaje a la fallecida cantante Whitney Houston en el 25 aniversario de la película “The Bodyguard” con un popurrí de “I’ll always love you”, “I have nothing” y “Run to you”.

playback o no, rubia o morocha, les guste o no, selena gomez sigue siendo LA reina pic.twitter.com/03JuT2MKeH — abru inactive bc school (@httpxidols) 20 de noviembre de 2017