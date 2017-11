Shakira acusa problemas en sus cuerdas vocales

Shakira ha tenido que cancelar varios conciertos debido a una afectación en sus cuerdas vocales.

Tras meses de intensa preparación, el inicio de gira El Dorado World Tour se ha cancelado hasta una fecha aún no definida.

Primero fue el concierto que significa el arranque del tour, previsto para el miércoles 8 de noviembre en Colonia (Alemania) y ahora llega la cancelación de los previstos para los días 10 y 11 de noviembre en París (Francia), el 12 en Amberes (Bélgica) y el 14 en Ámsterdam.

Según un comunicado expuesto por la cantante colombiana, está afectada por los problemas en sus cuerdas vocales.

“Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento ”, explicó Shakira en el texto publicado en sus redes sociales.

“Sigo concentrada en mi recuperación total para poder compartirles este show que con tanta ilusión he preparado y del que me siento tan orgullosa. Estoy ansiosa de volver a los escenarios y estar al 100% para ustedes”, afirma. Y continúa agradeciendo a sus fans su apoyo en estos “momentos difíciles” y augurando un rápido reinicio de su gira.

Se especula que la cantante podría estar lista para volver a los escenarios el 16 de noviembre en Montpellier. Después le esperan Lyon, el 28 de noviembre, y Zúrich, el 1 de diciembre, antes de viajar a Estados Unidos para las actuaciones que tiene previstas durante los meses de enero y febrero.