Shakira y Piqué discuten en público

Los rumores de crisis entre Shakira (40) y Gerard Piqué (30) no cesan. La colombiana no está pasando su mejor momento ya que tuvo que cancelar el inicio de su gira mundial por problemas de salud, y ahora las cosas con el jugador del Barcelona no estarían del todo bien.

De acuerdo a la información entregada por la revista Cuore, la pareja habría tenido una gran discusión en un restaurante de Barcelona.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 6 de noviembre, cuando ambos se juntaron a almorzar. Primero llegó la cantante colombiana y más tarde el futbolista junto a sus hijos, lo que habría causado la molestia de Shakira.

Según relataron testigos de la situación, la intérprete de “Perro fiel” le habría reprochado a Piqué su tardanza, lo que habría desencadenado una gran pelea casi al final de la comida, la que terminó con lágrimas por parte de la artista.

Los mismos testigos afirman que cuando eso ocurrió, Piqué le habría dicho a Shakira que estaba montando una escena en público y delante de los niños, por lo que le pidió parar.

