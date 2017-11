Subastan fotos de Madonna desnuda

El pasado de la reina del pop no es brillante como el que es ahora, sus inicios como cantante fueron con solo 32 dólares en el bolsillo.

Así, Madonna sobrevivía como modelo de desnudos y a su vez realizando ciertas escenas eróticas. Estas fotos fueron realizadas en su natal Michigan.

Ahora décadas después, las instantáneas han visto la luz y serán subastadas, según publica TMZ.

En total son 108 fotografías de Madonna que serán puestas a la venta entre 800 y 1200 dólares, lo que supone una elevadísima cifra para el propietario de las mismas.

Madonna’s Nude Pics at 18 Years Old Up for Auction https://t.co/oh2UrfMs7K

— TMZ (@TMZ) 20 de noviembre de 2017