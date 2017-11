Telstar 18, el balón con el que se jugará el Mundial Rusia 2018

Sin mucho más que decir, con ustedes, “Telstar 18”, la pelota oficial del Mundial 2018.

El balón oficial del Mundial Rusia 2018 fue presentado este jueves en medio de gran expectativa.

Se trata de un homenaje al balón utilizado en el torneo de 1970 en México.

Su nombre tiene origen en ‘estrella de la televisión’. Ya que en 1970 fue el primer balón decorado con paneles negros, su patrón sobresalía en los televisores blanco y negro.

Una evolución de la Brazuca

Cuenta con nueva tecnología para maximizar el desempeño. Para ello se realizaron exhaustivas pruebas con seleccionados de Argentina, Colombia, México, Holanda, España, Italia.

La Telstar 18 presenta un chip NFC incorporado que permite a los consumidores interactuar con la pelota utilizando un smartphone.

Sobre la interacción, cada balón genera un identificador único, el cual desbloquea información y contenidos exclusivos para el usuario.

An icon reinvented.

Introducing: #Telstar18 ⚽️

The Official Match Ball for the 2018 @FIFAWorldCup.#HereToCreate pic.twitter.com/diMbkocfZS

— adidas Football (@adidasfootball) 9 de noviembre de 2017